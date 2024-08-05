ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Altındağ, Beypazarı 5-6 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

5 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 20:00:00

Detay: alagöz mahallesi türkoğlu ali ağa caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenihisar mahallesi malıköy mahallesi alagöz mahallesi içerisindeki sarper caddesi ve çevresi

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 19:00:00

Detay: Kavaklı mahallesi terfi istasyonunda enerji-sa kaynaklı elektrik kesintisi sebebiyle depolardan su verilememektedir.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesinin tamamı, Aydıncık mahallesinin bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlık2 Sokakta Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Çamlıbağ Mevkii

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 18:00:00

Detay: BAĞLICA MAHALLESİ GÖÇMEN CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: GÖÇMEN CADDESİ KIZILELMA CADDESİ VE CİVARI SOKAKLAR

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bulgur Dede 2 Sokakta Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bulgur Dede 2 Sokak Ve Cumhuriyet Mahallesinin Bir Kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Küme Evlerinde Müteahhitten Kaynaklı Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Küme Evleri Bir Kısmı Saray Bosna Caddesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETİMESGUT İLÇESİ: ŞEKER MAHALLESİ, ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ, ERYAMAN MAHALLESİ, ALTAY MAHALLESİ, TUNAHAN MAHALLESİ VE GÜZELKENT MAHALLESİ YENİMAHALLE İLÇESİ: YENİ BATI VE BATI SİTESİ MAHALLERİ SİNCAN İLÇESİ: TÖREKENT MAHALLESİ, MEVLANA MAHALLESİ, GÖKÇEK MAHALLESİ, GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, ULUBATLI MAHALLESİ, TANDOĞAN MAHALLESİ, PINARBAŞI MAHALLESİ,YUNUS EMRE MAHALLESİ,ÇOĞLU MAHALLESİ,29 EKİM MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ VE MENDERES MAHALLESİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TÖREKENT MAHALLESİ, MEVLANA MAHALLESİ, GÖKÇEK MAHALLESİ, GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, ULUBATLI MAHALLESİ, TANDOĞAN MAHALLESİ, PINARBAŞI MAHALLESİ,YUNUS EMRE MAHALLESİ,ÇOĞLU MAHALLESİ,29 EKİM MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MENDERES MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE Ø900 MM DUKTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAK OLMASINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYE BAZI İLÇE MAHALLERİNDE SUSUZLUK VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ BATI SİTESİ MAHALLESİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 5.08.2024 21:00:00

Detay: Dodurga Mahallesi 5157 sokak içerisinde ani oluşan Ø100'lük şebeke iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi 5157 sokak ve civarı