ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

7 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.09.2024 08:40:00

Tamir Tarihi: 5.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULANAN Q150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ BİR KISMI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.09.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi Alcı mahallesi Su İnşaat Polatlı İvedik hattı Alcı 7500 depo bağlantı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi tamamı

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Arıza Tarihi: 6.09.2024 11:15:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 18:00:00

Detay: Malıköy Mahallesi Küme evler içerisinde meydana gelen içme suyu hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi Tamamı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.09.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesinde bulunan depoda bakım, onarım çalışması yapılmasından dolayı plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.09.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 18:00:00

Detay: DETAY: Etimesgut İlçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı üzerinde çalışma esnasında içmesuyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: Bağlıca Mahallesi bir kısmı ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.09.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 18:00:00

Detay: Yukarı Dikmen Mahallesi Şehit Aytekin Yavuz Sokak ile 663 Sokak köşesinde ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen Mahallesi üst kotları ve civarı

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.09.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 6.09.2024 19:00:00

Detay: Kale Mahallesi 5..Sokak İçerisinde İçme Suyu Şebeke Hattın da Meydana Gelen Arıza Nedeniyle Plansız Su Kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kale Mahallesi Bir Kısmı