ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Çankaya Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 20.09.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi, 572 Cadde içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 20.09.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi barış caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 20.09.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞI YAKA MAHALLESİ 441 CADDE DE @ 110 PE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARŞI YAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.09.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 20.09.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi

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Arıza Tarihi: 20.09.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.09.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Müteahhitten Kaynaklı Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı