ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Kasım Polatlı, Ayaş, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.11.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 18.11.2024 10:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 18.11.2024 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şehitlik Mahallesi Serhat Caddesi üzerindeki 3. Şahıslardan kaynaklı oluşan içme suyu şebeke hattındaki su arızası nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah Bir Bölümü

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2024 09:50:00

Tamir Tarihi: 18.11.2024 17:00:00

Detay: Ayaş Feruz ve Bayat Mahallelerinde Enerji-SA bakım onarım nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Feruz, Bayat Mahalleleri.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 18.11.2024 18:00:00

Detay: GÜLDARPI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: GÜLDARPI MAHALLESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.11.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ø900 lük ana iletim hat vanası değişimi yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız İçin teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli, Şeker Mahallesi bir kısmı, TCDD Lojmanları, TCDD Gar ve Optimum Avm

MAMAK SU KESİNTİSİ