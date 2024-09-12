ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.09.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 12.09.2024 18:00:00

Detay: Örnek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Blv İçerisinde İçme Suyu Şebeke Hattın da Meydana Gelen Arıza Nedeniyle Plansız Su Kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Örnek Mahallesi Bir Kısmı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 12.09.2024 17:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler Mahallesi Geneli.

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2024 17:00:00

Detay: Plansız su kesintisi: Nallıhan ilçesi Sarıkaya mahallesinde sondaj kuyusu motor arızası (yanık) olduğundan arıza giderilene kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Sarıkaya mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.09.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.09.2024 19:00:00

Detay: DETAY : Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1636 cadde ve 1651 sokak köşesinde içmesuyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER : Ayyıldız Mahallesi bir kısmı ve Ahimesut Mahallesi bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2024 07:45:00

Tamir Tarihi: 12.09.2024 09:00:00

Detay: Sincan Temelli Alcı Mahallesi İçerisinde bulunan su Deposu'nun seviyesinin düşmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi Hürriyet Mahallesi