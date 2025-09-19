Aşk ve Gözyaşı nerede çekiliyor, setleri nerede?

Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden Aşk ve Gözyaşı, Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümün ardından seyircilerin ilgisi daha da artarken, özellikle "Aşk ve Gözyaşı 1. bölüm tek parça izlenebilir mi?" sorusu araştırmaların başında geldi. Bununla birlikte dizinin çekim yerleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ



Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk baş müşaviridir. Sevgi dolu ve mütevazı bir ailede yetişmiştir Meyra ile büyük bir aşkla başlayan, dışarıdan bir peri masalını andıran evlilikleri, zaman içinde bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kalbiyle aklı arasında sıkışan Selim'in öğrendiği acı bir gerçek, onu hiç hazır olmadığı bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir. Evliliği çatırdarken bu güçlükle yüzleşmek zorunda kalan Selim'i şimdi, aşkın ve sadakatin anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuk beklemektedir.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Aksel Grup'un varisidir. Sert mizacı ve soğukkanlı duruşuyla çevresinde "Demir Leydi" olarak anılan Meyra disiplinli, sonuç odaklı, duygularını arka plana atan bir yapıya sahiptir. Koşulsuz sevgisi ile sarmalayıp ona güvenli bir liman olan Selim ile büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, aynı evin içinde iki yabancı haline geldikleri sessiz bir savaş alanına dönüşmüştür. Talihsiz bir haber, Meyra için dönüm noktası olur. Şimdi aşka bir kez daha tutunmak ve yeniden başlamak için önünde çetin bir sınav vardır.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Çetin ve Ahsen'in en küçük çocuğudur. Ailenin ele avuca sığmayan, başına buyruk, aykırılığı ile dikkat çeken üyesidir. Bir moda tasarımcısıdır, kendi deyimiyle bir sanatçıdır. Duygusal ilişkilerinde hep sınanmıştır; üç kez evlenmiş, hepsi de boşanma ile sonuçlanmıştır. En büyük sınavını, annesinin ölümünün sorumlusu olarak gördüğü Dilşah ile vermektedir. Kendisinden başka kimsenin Dilşah'ın gerçek yüzünü görmemesi Yeliz'i çıldırtmaktadır.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Aziz'in eşi, Meyra ve Harun'un annesidir. Soğuk, mesafeli, asil, güzel bir kadındır. Ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir dünyaya doğan Zuhal, ailesinin içinde bulunduğu zümrenin etkisiyle her zaman aristokrat bir ruhla hareket etmiştir. Aziz'le mutlu ve huzurlu bir aile hayatları vardır fakat geçmişte başlarına gelen bir felaket Zuhal'i daha keskin bir karaktere dönüştürmüş, özellikle Meyra ile olan ilişkisini zor ve mesafeli hale getirmiştir.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Romantik ve dramatik sahneleriyle dikkat çeken dizi, İstanbul'un farklı bölgelerinde çekilmektedir. Şehrin hem modern hem de tarihi mekânları, hikâyeye farklı bir atmosfer katmaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Bir zamanlar tutkulu başlayan Meyra ve Selim'in aşkı, zamanla soğuk ve mesafeli bir evliliğe dönüşmüştür. Aynı çatı altında yaşayan iki yabancıya dönen çiftin hayatı, tam da her şeyin bittiği anda sürpriz bir gelişmeyle değişir. Bu beklenmedik durum, belki de aşklarını yeniden kurabilmeleri için ikinci bir fırsattır.

AŞK VE GÖZYAŞI GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Dizi, Güney Kore'de büyük ilgi gören Queen of Tears adlı yapımın Türk uyarlamasıdır. Boşanmanın eşiğine gelen Meyra ve Selim, aldıkları sarsıcı bir haberle ilişkilerini yeniden sorgulamaya başlar. Göstermelik hale gelen evlilikleri, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir yola girerken, ikili hem kendi geçmişleriyle hem de birbirlerine karşı gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır.