AŞK ADASI YARIŞMA PROGRAMI NEDİR? Aşk adası yarışma programı ne zaman başlayacak?

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti. Aşk Adası isimli yarışma programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu programın formatı ve yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, AŞK ADASI NEDİR? Aşk adası yarışma programı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

AŞK ADASI YARIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Müstehcen görüntülerinden dolayı sık sık dünya basınında geniş yankı uyandıran İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak.

AŞK ADASI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.

AŞK ADASI FRAGMAN NEREDEN İZLENİR?

Aşk Adası yarışma programının ilk fragmanı dün yayınlandı.