Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı

Asil Nadir öldü mü, neden öldü? Asil Nadir'in ölüm sebebi ne?

Asil Nadir öldü mü, neden öldü? Asil Nadir'in ölüm sebebi ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde gündeme gelen Asil Nadir'in ölüm iddiaları merak konusu oldu. Asil Nadir hakkındaki ölüm iddiaları ve ölüm sebebi hakkında detaylı bilgiler bekleniyor. Peki, Asil Nadir öldü mü, neden öldü? Asil Nadir'in ölüm sebebi ne? İşte detaylar!

Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Asil Nadir, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle sağlık durumu giderek kötüleşen ünlü iş insanı, Kıbrıs'taki bir hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Asil Nadir öldü mü, neden öldü? Asil Nadir'in ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ASİL NADİR ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir Kıbrıs'taki bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

Asil Nadir öldü mü, neden öldü? Asil Nadir'in ölüm sebebi ne?

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Lefke'de doğmuştur. Babası İrfan Nadir, 1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta polislik yapmış, daha sonra ailesiyle birlikte Mağusa'ya yerleşmiştir. Nadir, çocukluğunda gazete satarak çalışma hayatına atılmıştır. Babası, Kıbrıs'ta İngiltere'den getirdiği otobüslerle ilk otobüs şirketini kurmuştur.

1963 yılında ailesi Londra'ya taşındı. Asil Nadir, öğrenim görmesi için İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne gönderildi ancak okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra'da ailesiyle birlikte "Wear Well" isimli bir perakende şirketi satın aldı ve iş dünyasına giriş yaptı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine başladı.

Asil Nadir, 1980'lerde Polly Peck International (PPI) şirketinin hisselerini satın aldıktan sonra şirketi kârlı bir hale getirdi. 1982'de Polly Peck'in brüt kârı 9 milyon sterlin olarak açıklandı. Nadir, bu başarılar sayesinde İngiltere'de en zengin 100 iş insanı arasına girdi.

1989'da Del Monte ve Japon elektronik devi Sansui'yi satın aldı. Aynı yıl, ABD'li diplomat Nelson Ledsky tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığına aday olması teklif edildi, ancak bu teklifi reddetti. 1990 yılında Sunday Times tarafından yayınlanan zenginler listesinde önde gelen iş insanları arasında yer aldı.

1985 yılında Manisa'da Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Vestel, ürettiği ilk televizyonları "Vestel Ferguson" markasıyla sattı. Aynı yıllarda, taze meyve ve sebze ihracatı yapan Polly Peck International, 1985'te Türkiye'deki ihracatçılara getirilen vergi indirimiyle daha da büyüdü. 1988'de Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini Ataköy Galeria'da açtı. Aynı yıl, Günaydın Gazetesi'ni ve daha sonra Güneş Gazetesi, Tan Gazetesi ve Nokta Dergisi'ni de satın alarak medya sınavına adım attı.

1990 yılında Polly Peck International, 550 milyon sterlin borçla iflas etti. Asil Nadir, paravan şirketler kurarak hisseleri yapay şekilde yükselttiği iddiasıyla 16 Aralık 1990'da İstanbul'dan İngiltere'ye uçtu ve bir gün sonra tutuklandı. Hakkında açılan zimmet davasında başlangıçta 18 olan suçlama sayısı, 1991'de 76'ya, 1992'de ise 30'a düştü.

1993'te 3,5 milyon sterlin kefaletle serbest kalmasının ardından KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında kendi isteğiyle İngiltere'ye döndü. 2012'de tamamlanan yargılamada, 29 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2013'te mahkeme, Nadir'in 5 milyon sterlin tazminat ödemesi durumunda kalan cezasını Türkiye'de çekmesine izin verdi. 2016 yılında tahliye edilerek Türkiye'ye iade edildi ve KKTC'ye döndü.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
img

Taner Ölmez'den şaşırtan çıkış
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.