Artvin'de okullar tatil mi? 25 Aralık günü okul var mı, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Artvin'de 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Artvin'de dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'de okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

25 ARALIK GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?