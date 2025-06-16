Arkadaşını öldürüp intihar eden polis memuru kim? Semih Gülmüş kimdir?

"Arkadaşını öldürüp intihar eden polis memuru kim?" sorusunu gündeme taşıyan bu olay, Türkiye'nin dört bir yanında infial yarattı. Emniyet kaynakları ve savcılık olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek sürdürürken, olayın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Arkadaşını öldürüp intihar eden polis memuru kim?

NE OLMUŞTU?

Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta 14 Haziran saat 19.25'te meydana gelen olayda, mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten (33) haber alamayan mesai arkadaşları evine gitmiş, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından Gülmüş hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

YATAK ODASINDA PARÇALARA AYRILMIŞ CESET BULUNDU

Yapılan aramada yatak odasındaki yatağın altında ise siyah poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görülmüştü. Cesedin kafasının bulunamadığı öne sürülürken, polis memurunun cenazesiyle ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Parmak izinden cesedin kimliği belirlendi.

PARMAK İZİNDEN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Parmak izinden parçalara ayrılan cesedin kime ait olduğu tespit edildi. Cesedin suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin Gülsüm'e (33) ait olduğu belirlendi. Öte yandan soruşturmada polis memuru Semih Gülmüş'ün birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da iddia edilmişti.

2017'DE GÖREVE BAŞLADI

Tabanca ile kendisini vurarak intihar ettiği belirtilen Semih G.'nin 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde göreve başladığı, 2018 yılında Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atamasının yapıldığı, 2023 yılından beri de Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen Semih G.'nin oturduğu adreste yalnız yaşadığı, annesinin vefat ettiği, babası ve 6 kardeşinin ise Erzurum'da ikamet ettikleri bilgisine ulaşıldı.