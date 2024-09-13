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Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 13 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü yarasını herkesten saklar. Bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım ister.

Tefo operasyonunda ele geçirilen paralar hayırlı bir iş için kullanılacaktır.

Bürokrat Müge'nin eski eşi Ramiz Karaca Müge'yi pis işlerinde kullanmak ister.

Ebru, Aylin'in karşı dairesine taşınır. Amacı Aylin ve Hakan'ın arasını bozmaktır.

Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 681. bölümünün konusu şöyle;

Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.

Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar'ı Kanal D platformlarından canlı olarak izeyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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