Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 28 Şubat Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba hakkında geçmişteki bir dosyada şaibeli tutum aldığına dair soruşturma açılmıştır. Yılların efsanesini mahkemede sanık sandalyesinde görmek ekipte sinirleri gerer. Karşı karşıya kaldığı ağır suçlamalar Rıza Baba'yı bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer yandan bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan soruşturma giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
702. bölümünde kontrolden çıkan bir banka soygunu, ekibi büyük tehlikeye atıyor!
Hamile bir kadın, küçük bir kız çocuğu ve o gün tesadüfen orada olan diğer masumlar… Kontrolden çıkan bir banka soygunu sonrasında rehin alınan bu insanların hayatları namlunun ucundadır. Onları kurtarmak için soluksuz bir operasyon başlar. Diğer yandan Nazike yeni evlendiği eşiyle yurtdışına balayına çıkar. Dönüşlerinde herkesi bir sürpriz beklemektedir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hastalığının adı "Çoklu Kişilik Bozukluğu"
Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis Egemen ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Egemen'in hastalığı ekibin radarına neden ve nasıl girecek?
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.