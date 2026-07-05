Arjantin'de eğitmen pilot kokpitten düştü, uçağı öğrencisi indirdi

Arjantin'in Cordoba eyaletinde akılalmaz bir havacılık olayı meydana geldi. Eğitim uçuşu sırasında 42 yaşındaki eğitmen pilotun henüz belirlenmeyen bir nedenle uçaktan düşmesinin ardından, kokpitte yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci pilot, eğitim uçağını tek başına indirmeyi başardı.

KOKPİTTE KORKU DOLU DAKİKALAR

Coronel Olmedo Havalimanı'ndan kalkış yapan eğitim uçağında yaşanan olayda, adı açıklanmayan eğitmen pilot uçuş esnasında aniden gözden kayboldu. Büyük bir korku ve panik yaşayan 22 yaşındaki öğrenci pilot, uçağın kontrolünü eline alarak güvenli bir iniş gerçekleştirdi. İnişin hemen ardından acil durum alarmı veren öğrenci, yetkilileri harekete geçirdi.

EĞİTMEN PİLOT TARLADA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgede başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları neticesinde, 42 yaşındaki eğitmen pilotun cansız bedeni Toledo kasabası yakınlarında bir tarlada bulundu. Trajedinin ardından adli ve idari soruşturma başlatan yetkililer, olayın sıradışılığına dikkat çekerek eğitmenin uçaktan nasıl düştüğünün henüz netlik kazanmadığını bildirdi. Soruşturma kapsamında uçağın kapak mekanizmaları, güvenlik sistemleri, bakım kayıtları ve uçuş okulu belgeleri incelemeye alındı.

DOMİNİK'TE ÖZEL JET PİSTE ÇAKILDI: 2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Günün bir diğer havacılık faciası ise Dominik Cumhuriyeti'nde yaşandı. La Romana'dan Teksas'a gitmek üzere havalanan Gulfstream tipi özel jet, havada yaşadığı ciddi mekanik arıza nedeniyle acil iniş yapmak üzere kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

PİSTTE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

La Romana Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada dengesini kaybederek pistte sürüklenen jet, büyük bir gürültüyle patlayarak alev topuna döndü. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın arka tekerlekleri üzerinde metrelerce kaydığı ve şiddetli bir şekilde sekerek infilak ettiği anlar yer aldı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, havalimanındaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Yerel yetkililer, enkazı pist geneline yayılan kazada uçaktaki her iki pilotun da olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.