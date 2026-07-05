Galatasaray'da Mario Lemina kararı

Süper Lig devi Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina ile yoluna devam etme kararı aldı.

LEMINA İLE 2 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yönetimin yüksek maliyetler nedeniyle Lemina ile yola devam kararı aldığı, yapılacak yeni anlaşma ile oyuncunun sezon başına 3.5 milyon Euro ücret alacağı dile getirildi.

OKAN BURUK DA İSTEDİ

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da hem orta sahada hem de sol stoper bölgesinde görev yapabilen Lemina ile devam edilmesini istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta süre alan Gabonlu yıldız oyuncu Lemina, 3 gol atıp 2 asist yaptı.