Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda sergilediği muazzam performansla tüm futbol dünyasının sempatisini ve takdirini kazanan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, turnuvaya veda etmesinin ardından ülkesine döndü.

DÜNYA KUPASI'NA YEŞİL BURUN ADALARI DAMGASI

Dev bütçeli takımlara karşı sahada verdikleri cesur mücadeleyle turnuvanın en renkli hikayesine imza atan "Mavi Köpekbalıkları", çeyrek finalde dünya devi Arjantin’e mağlup olarak kupadan elenmişti. Ancak bu veda, ülkede bir hüzünden ziyade büyük bir gurur dalgası yarattı.

ÜLKEDE TARİHİ KARŞILAMA

500 bin nüfusa sahip olan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı taşıyan uçağın başkent Praia'ya iniş yapmasıyla birlikte adeta hayat durdu. Turnuva boyunca tüm dünyayı kendilerine hayran bırakan oyuncuları ve teknik heyeti karşılamak için binlerce taraftar havalimanına ve sokaklara akın etti. Ellerinde ülke bayrakları ve meşalelerle saatler öncesinden toplanan coşkulu kalabalık, takımı bağrına bastı.

FUTBOL DÜNYASININ YENİ SEVGİLİSİ

Kısıtlı imkanlarına rağmen takımdaşlık ruhu, disiplini ve bitmek bilmeyen enerjisiyle turnuvaya damga vuran Yeşil Burun Adaları, sadece kendi vatandaşlarının değil, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlünü fethetti. Dünyadaki spor otoriteleri, bu başarının bir tesadüf olmadığını ve Yeşil Burun Adaları’nın gelecekte uluslararası arenada çok daha büyük işlere imza atacağını vurguladı.