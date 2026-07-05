Haberler

GKRY'de saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ayia Napa kentinde kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırdı. Ağır yaralanan kişi Lefkoşa Genel Hastanesi'nde entübe edildi. Olayın nefret suçu olup olmadığı araştırılıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ayia Napa kentinde kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırdı. Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi'nde ağır yaralı halde bulunan kişinin Kıbrıs Türkü olduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralının, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edilen haberlerde, doktorların yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirdiği bildirildi. Haberlerde, olayın bir nefret suçu olup olmadığının titizlikle araştırılması gerektiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan KKTC vatandaşının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite'nin yaralının ailesiyle ve hem kuzey hem de güneydeki yetkililerle temasa geçtiğini ifade etti. Erhürman, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini kaydetti. Erhürman, yaralı vatandaşın sağlık durumu ile olayın hukuki boyutunun ilgili makamlar tarafından yakından izlendiğini belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Atina'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken savaş mesajı: Türkiye...
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Süper Lig devine hayırlı olsun! Alacağı maaş bile belli
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı

Türk futbolunun tarihi kulübüne imza attı

Çin'de aşırı sıcaklara karşı yeni yöntem: Gökdelenlerin çatılarına sisleme sistemi kuruldu, sıcaklık 8 derece düştü

Tüm dünya sıcaktan şikayet ederken çözüm o ülkeden geldi

Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı