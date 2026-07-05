Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı

Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık, yeşil sahalara bu kez de idari bir rolle geri dönüyor.

YORUMCULUKTAN YÖNETİM KADEMESİNE GEÇİŞ

Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra bir süre ekranlarda spor yorumculuğu yapan 44 yaşındaki eski hakem, bu kez yönetim kademesinde görev alacak.

ANKARAGÜCÜ'NE İMZA ATTI

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Uzun yıllar üst düzey maçlarda düdük çalan Ali Palabıyık’ın, başkent temsilcisindeki yeni mesaisinde kulübün altyapı yapılanmasını organize etmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve gelişim süreçlerinin takibinde aktif olarak rol oynaması bekleniyor.