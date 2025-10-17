Arif Erkin hangi dizilerde oyandı? Arif Erkin'in oynadığı dizi ve filmler hangileri?

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun usta isimlerinden biri olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hem sahnedeki performansları hem de beyaz perdedeki unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazındı. Özellikle son dönemde hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme gelen sanatçının rol aldığı dizi ve filmler, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Arif Erkin hangi dizilerde oynadı? Hangi filmlerde rol aldı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARİF ERKİN HANGİ DİZİLERDE OYANDI?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, uzun oyunculuk kariyeri boyunca Türk televizyonlarının sevilen yapımlarında önemli karakterlere hayat verdi. Özellikle 1990'lardan itibaren yer aldığı dizilerle geniş kitlelerce tanındı.

Oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarından biri, İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı rolle geldi. Bu diziyle birlikte Arif Erkin, sıcak ve samimi oyunculuğu ile izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yabancı Damat dizisinde, unutulmaz Memik Dede karakteriyle ekranlara geldi. Bu rol, onun tanınırlığını daha da artırdı.

Sonraki yıllarda, Canım Ailem dizisinde Cabbar Ağa, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Osmanlı Divanı üyesi Piri Mehmet Paşa karakterini canlandırdı.

Ayrıca, Doksanlar, Kadim Dostum ve Çoban Yıldızı gibi dizilerde de yer aldı. Arif Erkin, rol aldığı bu projelerde ağırlıklı olarak aile yapısına önem veren, otoriter ama sevecen karakterlerle ekran karşısına çıktı.

ARİF ERKİN HANGİ FİLMLERDE OYANDI?

Arif Erkin'in sinema kariyeri 1970'li yıllarda başladı ve Türk sinemasının birçok önemli yapımında hem oyuncu hem de müzisyen olarak yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimlerinden biri olan Umut (1970) filmi, yalnızca kariyeri açısından değil, Türk sinema tarihindeki yeri bakımından da çok değerlidir. Filmde ayrıca müzikleri de kendisi yaptı. Bu çalışmasıyla 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü kazandı.

1970'lerden 2020'lere dek birçok sinema filminde rol alan sanatçı, özellikle yaşlılık döneminde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topladı.

2007 yapımı Beyaz Melek filmindeki Mala Ahmet karakteri, onun sinema kariyerindeki en ikonik rollerden biri oldu. Bu rol, Erkin'in hem oyunculuk hem de insan sıcaklığıyla nasıl bütünleştiğini gösteren örneklerden biridir.

Rol aldığı diğer filmler arasında şunlar öne çıkar:

Yatık Emine (1974)

Ağıt (1971)

Karakolda Ayna Var (1966)

Değirmen (1986)

Gramofon Avrat (1987)

Bir Milyara Bir Çocuk (1990)

Sünnet Davası (2007)

Gecenin Kanatları (2009)

Vezir Parmağı (2017)

Ayrıca Arif Erkin, oyuncu olarak yer aldığı birçok filmin aynı zamanda müziklerini de besteleyerek Türk sinemasına çok yönlü katkılarda bulundu.

ARİF ERKİN KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te dünyaya geldi. O sadece bir oyuncu değil; aynı zamanda mimar, besteci ve bürokrattı. Sanatla iç içe bir hayat sürdü ve her yönüyle Türk kültürüne hizmet etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi gördü. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalıştı. Oyunculuk kariyerine 1960'lı yıllarda amatör tiyatrolarda başladı.

1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Direklerarası" adlı müzikalde rol alarak profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Bu oyunun müziklerini de kendisi yaptı. Ardından, Dostlar Tiyatrosu'nun kurucularından biri oldu ve burada sahnelenen birçok oyunun müziğini besteledi.

30 yıl boyunca İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptı. Bu süre boyunca tiyatro ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

Televizyon dizileri ve sinema filmleriyle geniş kitlelerce tanındı. İkinci Bahar, Yabancı Damat, Beyaz Melek ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla Türkiye'nin sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde sinemaya katkılarından ötürü Onur Ödülü aldı.

ARİF ERKİN NEDEN ÖLDÜ?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim 2025 tarihinde, 90 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni olarak yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar bildirildi.

Sanatçının ölümü, başta tiyatro ve sinema dünyası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı. Ölüm haberi, oğlu tarafından duyuruldu.

90. doğum gününü kutladıktan sadece bir ay sonra yaşamını yitiren Arif Erkin'in ardından meslektaşları, öğrencileri ve sanatseverler sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu.

Cenaze töreni, 18 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla gerçekleştirilecek. Usta oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.