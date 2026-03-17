Araç muayene tarihi nasıl öğrenilir? Araç muayene tarihi sorgulama nasıl yapılır? (TÜVTÜRK - e-Devlet) araç muayene sorgulama!

Araç sahiplerinin, güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için muayene tarihlerini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Zorunlu olan bu kontrolleri aksatanlar ise geciktiği her ay için ek ceza ödemek zorunda kalıyor. Araç muayene tarihi sorgulaması yaparak belli periyotlarda gerçekleştirmeniz gereken bu kontrolleri kolayca takip edebilmeniz mümkün. Araç muayene tarihi nasıl, nereden öğrenilir? Araç muayene tarihi sorgulama nasıl yapılır? ( Tüvtürk - e-Devlet) araç muayene sorgulama!

ARAÇ MUAYENE TARİHİ NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Araç muayene sıklığı ise sınıflara göre değişiklik gösteriyor. Otomobil sınıfındaki araçlar, ilk 3 yıl sonrası her 2 yılda bir muayeneye girerken ticari sınıftaki büyük araçlar ilk yılın ardından her sene muayeneden geçiyor. Böylece tüm araçların trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve yasal gerekliliklere uymaları sağlanıyor.

Siz de araç muayene tarihi nasıl öğrenilir diye merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemlerle kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE TARİHİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç muayene tarihi sorgulama işlemi birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor. Araç sahipleri hem online platformlar üzerinden hem de araç ruhsatı üzerinden muayene tarihlerini öğrenebilirler. En yaygın kullanılan yöntemler arasında e-Devlet sistemi, TÜVTÜRK resmi web sitesi ve araç ruhsatı bulunuyor. Bu yöntemlerle son muayene tarihi ve geçerlilik süresi kolayca kontrol edilebilir.

E-DEVLET ARAÇ MUAYENE TARİHİ SORGULAMA

e-Devlet Kapısı, Türkiye'deki birçok resmi işlemi kolayca gerçekleştirebileceğiniz online bir platform. Bu sebeple araç muayene tarihi nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını arayabileceğiniz ilk web sitesi de burası. Araç muayene tarihi sorgulama işlemi bu platform üzerinden kolayca yapılabiliyor.

e-Devlet üzerinden araç muayene tarihini öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı sitesine giderek T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Araçlarım" yazarak ilgili hizmeti bulun.

Açılan sayfada plakayı ve gerekli diğer bilgileri girerek araç muayene tarihini sorgulayabilirsiniz.

TÜVTÜRK WEB SİTESİNDEN ARAÇ MUAYENE TARİHİ SORGULAMA

Türkiye'de araç muayenesi yapan yetkili kuruluş TÜVTÜRK olduğu için resmi web sitesi üzerinden araç muayene tarihi sorgulaması yapabilirsiniz.

Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli:

TÜVTÜRK web sitesine gidin.

Ana sayfadaki "Araç Muayene Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

Plaka numarası ve T.C. kimlik numaranız ile araç muayene tarihini görüntüleyebilirsiniz.

RUHSATTAN ARAÇ MUAYENE TARİHİNİ ÖĞRENME

Aracınızın muayene zamanının yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak ve genel bir tahminde bulunabilmek için ruhsata da göz atabilirsiniz.

Burada bir önceki muayenenin tarihi kaydedildiği ve son muayene geçerlilik tarihi belirtildiği için yenileme tarihini de kolayca öngörebilirsiniz.

SON MUAYENE GEÇERLİLİK TARİHİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Son muayene geçerlilik tarihi sorgulama için ilk bakmanız gereken yer ruhsat. Ancak ruhsat yanınızda değilken kontrol yapabilmek de mümkün.

Bu bilgileri e-Devlet ve TÜVTÜRK üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Zorunlu araç muayenelerinin, binek araçlarda ilk 3 yılı dolduktan sonra her 2 yılda bir, ticari araçlarda da her yıl yapılması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENE TARİHİ GEÇERSE NE OLUR?

Muayene süresi geçen araçlardan, bu tarihten itibaren geçen her ay için %0,75 oranında gecikme bedeli alınıyor.

Siz de yüklü cezalardan kaçınmak ve trafik güvenliğini korumak için araç muayenelerini aksatmadan gerçekleştirmeyi unutmamalısınız.

TÜVTÜRK'TEN ARAÇ MUAYENESİ İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu almak için şu adımlar izlenebilir:

TÜVTÜRK resmi web sitesine gidin.

"Randevu Al" bölümüne tıklayın.

Araç plaka bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri girin.

Size uygun istasyon, tarih ve saat seçeneklerinden birini seçerek randevunuzu oluşturun.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ MUAYENE RANDEVU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu e-Devlet üzerinden de alınabiliyor. Bunun için:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Arama bölümüne araç muayene veya ilgili hizmeti yazın.

Araç bilgilerinizi girerek uygun tarih ve saat için randevu oluşturun.

ARAÇ MUAYENESİ RANDEVUSU KAÇ GÜN ÖNCEDEN ALINIR?

Araç muayene istasyonlarında randevu verilebilecek araç kapasitesi 1 ay süre ile sisteme yansıtılıyor. Bu nedenle araç muayene randevusu alınmak istenen tarihten 30 gün öncesinden itibaren randevu almak mümkün. Böylece araç sahipleri planlama yaparak muayene işlemlerini zamanında gerçekleştirebilirler.