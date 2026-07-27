Üniversite kontenjanlarında yeni dönem: Geleceğin meslekleri ön planda

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda önemli kapasite artışları gerçekleştirirken, mezun arzının yüksek olduğu alanlarda ise dengeli bir planlama anlayışı benimsediklerini belirtti.

KONTEJYAN ŞÖYLE BELİRLENECEK

Üniversite kontenjanları belirlenirken çok boyutlu bir analiz yürütüldüğünü belirten YÖK Başkanı Özvar; akademik kapasite, araştırma altyapısı ve mezunların istihdam imkanlarının bir arada değerlendirildiğini vurguladı.

Sürece iş dünyasını da dahil ettiklerini aktaran Özvar; bakanlıklar, meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ile sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ifade etti. Popülist yaklaşımlardan uzak durduklarının altını çizen Özvar, "Kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla alıyoruz" dedi.

OSB-MYO KONTEJYANLARI YÜZDE 41 ARTTI

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerdeki yeni kontenjan planlamasının ilk somut sonuçlarının bilişim ve teknoloji alanında görüldüğünü açıkladı. Özvar, pazardaki nitelikli ara eleman ve teknik personel ihtiyacını karşılamak adına ön lisans düzeyindeki bilişim teknolojileri kontenjanlarının yaklaşık yüzde 48, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 41 oranında artırıldığını duyurdu.

SİBER GÜVENLİKTE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

En dikkati çekici artışın ise siber güvenlik alanında yaşandığına dikkati çeken Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde 1520 arttığını vurguladı.

"BİLİŞİM BİLİMLERİ SON 3 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 31 ARTTI"

Lisans programlarında da geleceğin ihtiyaçlarına göre benzer bir planlama yürüttüklerine değinen Özvar, bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki kontenjanların son üç yılda yaklaşık yüzde 31 artırıldığını, bu artışın yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacından kaynaklandığını aktardı.

SPOR BİLİMLERİ VE GÜZEL SANATLARDADA ARTIŞ VAR

Özvar, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanlarının yüzde 11, spor bilimleri fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 34, sanat ve tasarım fakültelerinin kontenjanlarının ise son 4 yılda yaklaşık yüzde 16 artırıldığını bildirdi.

"TIP VE ZİRAATTA DENGELİ ARTIŞ YAPILDI"

Stratejik alanlarda ise dengeli bir planlama benimsediklerini belirten Özvar, tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık yüzde 2,8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise yüzde 1,6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN İHİTİYAÇ DUYDUĞU ALANLARDA MESLEKLER HAZIRLIYCAZ"

Kontenjan planlamasının temel amacının yalnızca üniversitelere öğrenci yerleştirmek olmadığını vurgulayan Özvar, yükseköğretim kapasitesini Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirirken gençleri de geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Kaynak: AA