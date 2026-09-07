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Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Botafogo ile anlaşmaya vardı. Ziyech, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da forma giyecek.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu. 

KARİYERİNDE BİR İLK: GÜNEY AMERİKA'YA GİDİYOR

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Wydad Casablanca'da görev yapan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez Güney Amerika kıtasında boy gösterecek. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Hakim Ziyech, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Brezilya'ya gidecek olan tecrübeli hücum oyuncusu, böylece kariyerinde ilk defa Brezilya Ligi'nde mücadele edecek.

WYDAD FORMASIYLA 11 GOLE KATKI

Serbest statüde yer alan Ziyech, Wydad Casablanca kariyerinde çıktığı 16 resmi müsabakada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir hücum katkısı sundu.

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