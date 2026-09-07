Haberler

Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi ilk 45 dakikada bulduğu 4 golle 4-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 4-2'lik skorla kazandı. 

GAZİANTEP FK'DEN 45 DAKİKADA ŞOV

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena, 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski kaydetti. Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Göztepe'nin golleriyse 52 ve 90+3'te Juan'dan geldi.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibi Göztepe'de deneyimli oyuncu Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ORHAN AK İLE İLK MAÇTA 3 PUAN

Üst üste 3. kez kaybeden Göztepe, 1 puanda kaldı. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı ve 7 puana yükseldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket

Protesto edilince kendi taraftarlarına hareket yaptı
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi