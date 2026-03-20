Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
Antalya'da gece saat 02.00 civarında bir evde çıkan yangında 5'i çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin de kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, yangında hayatını kaybeden annenin hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Bir evde çıkan yangında 5'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

ALEVLER EVİ SARDI

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangında 3 kişinin kurtulduğu öğrenildi.

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

ÖLEN ANNE HAMİLEYDİ

Öte yandan hayatını kaybedenler arasında yer alan annenin hamile olduğu bilgisi, facianın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

