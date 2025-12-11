Haberler

Antalya'da bir günde iki mevsim! Gündüz denize giren akşam soba yakıyor

Antalya'da bir günde iki mevsim! Gündüz denize giren akşam soba yakıyor
Güncelleme:
Antalya'da aralık ayında gece saatlerinde 8 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde ise 24 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilip soluğu sahillerde alan vatandaşlar, "Akşam soba yaktık, gündüz güneşin tadını çıkardık" dedi.

  • Antalya'da aralık ayında gece sıcaklığı 8 derece, gündüz sıcaklığı 24 derece ölçüldü.
  • Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı yüzde 52 olarak kaydedildi.
  • Meteoroloji verilerine göre Antalya'da önümüzdeki hafta başına kadar yağış beklenmiyor.

Türkiye'nin birçok kenti kar ve yağışlı havanın etkisi altındayken, Antalya'da aralık ayında yazı aratmayan görüntüler yaşandı.

Termometrelerin gece 8, gündüz ise 24 dereceyi gösterdiği kentte nem oranı yüze 52, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

GÜNEŞ VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ile yerleşik yabancılar, Beydağları'nın karlı manzarasında güneş ve denizin tadını çıkardı.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

Güzel havada bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

"ANTALYA 10 NUMARA MEMLEKET"

Kayseri'den ailecek Antalya'daki dostlarını ziyarete geldiklerini belirten Ali Kahraman, "Kayseri'de şu an araçlarda buz var. Kışlık kıyafetle geldim, tişört giydim. Burası bizim yazımız. Çocukları denize soktuk. Ülkemizin her yerinin ayrı bir güzelliği var ama Antalya daha bir başka, 10 numara bir memleket" dedi.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

"AKŞAM SOBA YAKTIK, GÜNDÜZ GÜNEŞLENİYORUZ"

Antalya'da yaşayan Nazmiye Canavar ise, "Antalya bir cennet. Bu aylarda gündüzleri soba yakardık ama artık kısa kolluyla dolaşıyoruz. Akşam üşüdük soba yakıp kestane yedik, gündüz güneşli hava, çok güzel. Antalya şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

Öte yandan meteoroloji verilerine göre önümüzdeki hafta başına kadar kentte yağış beklenmediği bildirildi.

Antalya'da vatandaşlar gündüz güneşlenip, akşam soba yakıyorlar

