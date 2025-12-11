Antalya'da bir günde iki mevsim! Gündüz denize giren akşam soba yakıyor

Türkiye'nin birçok kenti kar ve yağışlı havanın etkisi altındayken, Antalya'da aralık ayında yazı aratmayan görüntüler yaşandı.

Termometrelerin gece 8, gündüz ise 24 dereceyi gösterdiği kentte nem oranı yüze 52, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü.

GÜNEŞ VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ile yerleşik yabancılar, Beydağları'nın karlı manzarasında güneş ve denizin tadını çıkardı.

Güzel havada bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

"ANTALYA 10 NUMARA MEMLEKET"

Kayseri'den ailecek Antalya'daki dostlarını ziyarete geldiklerini belirten Ali Kahraman, "Kayseri'de şu an araçlarda buz var. Kışlık kıyafetle geldim, tişört giydim. Burası bizim yazımız. Çocukları denize soktuk. Ülkemizin her yerinin ayrı bir güzelliği var ama Antalya daha bir başka, 10 numara bir memleket" dedi.

"AKŞAM SOBA YAKTIK, GÜNDÜZ GÜNEŞLENİYORUZ"

Antalya'da yaşayan Nazmiye Canavar ise, "Antalya bir cennet. Bu aylarda gündüzleri soba yakardık ama artık kısa kolluyla dolaşıyoruz. Akşam üşüdük soba yakıp kestane yedik, gündüz güneşli hava, çok güzel. Antalya şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meteoroloji verilerine göre önümüzdeki hafta başına kadar kentte yağış beklenmediği bildirildi.