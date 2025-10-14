Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı? SON DAKİKA: 14 Ekim Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon!

Antalya'da son günlerde yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini bir kez daha belediyeye çevirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Yetkili makamlardan edinilen bilgilere göre, 6 kişi gözaltına alındı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dair detaylar haberimizde!

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DÜZENENLENEN OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan soruşturmanın merkezinde, belediye kaynaklarının usulsüz kullanımı, ihalelerde yolsuzluk ve rüşvet ilişkileri yer alıyor. Operasyonun özellikle bazı projelere dair finansal akışlarda şeffaflık ve denetim eksikliği iddialarını kapsadığı belirtiliyor.

Daha önceki operasyonlarda, belediye üst düzey yetkililerinden iş insanlarına, kamu görevlilerinden özel sektör temsilcilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu yeni dalga ise daha sınırlı sayıda kişiyi kapsasa da soruşturmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Soruşturmanın önemli bir ayağını, mali belgeler, banka hesap hareketleri, döviz işlemleri ve taşınmaz mülkiyetleri gibi finansal kayıtlar oluşturuyor. Arama yapılan adreslerdeki dijital materyaller ve harddiskler de adli bilişim uzmanlarınca incelenmeye alınmış durumda.

İddialar arasında, bazı ödemelerin elden yapıldığı, paraların döviz büroları aracılığıyla sisteme sokulduğu, ihalelerde komisyon usulü rüşvet dağıtıldığı gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Bu iddiaların doğruluğu, soruşturma sürecindeki teknik ve fiziki takip raporlarıyla netlik kazanacak.

Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin kimlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılmadı. Şu ana kadar gerek valilikten gerek emniyet birimlerinden bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

İsimlerin henüz açıklanmamış olması, soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğüne ve delil karartma ya da kaçma riskine karşı tedbir alındığına işaret ediyor olabilir.

Her ne kadar bugünkü gözaltılarla ilgili isimler belirsiz olsa da, daha önceki soruşturma dalgalarında belediyede görevli bazı üst düzey yöneticiler, daire başkanları, şirket müdürleri, iş insanları ve medya temsilcileri hakkında çeşitli adli işlemler uygulanmıştı.

Bu isimler arasında belediyenin eski yöneticileri, taşeron firmalarla ilişkisi olan özel sektör temsilcileri ve bazı kamu çalışanları bulunuyordu. Ancak bugünkü gelişmeler için doğrudan isim telaffuzu yapmak mümkün değil.