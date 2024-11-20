Annem Ankara dizisi hangi yıllarda geçiyor, gerçek hikaye mi? Annem Ankara dizisi konusu ve oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Annem Ankara dizisi hangi yıllarda geçiyor, gerçek hikaye mi? Annem Ankara dizisi hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir…

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ YILLARDA GEÇİYOR?

Annem Ankara dizisinin hikayesi, 1990'lı yılların Ankara'sında şekilleniyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, yaşanmış bir hikayeden uyarlanıyor. Zuhal, son oğlunu dünyaya getirdikten birkaç ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden emekli olmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra ise eşi Hasan Soydaşlı'nın kendisini aldattığını öğrenerek hayatı alt üst oldu.

Oğullarıyla birlikte güvenli bir yuva kurmak için çalışmaya başlayan Zuhal'in mücadele dolu hikayesi izleyicilerle buluşuyor. Annem Ankara dizisinin gerçek hikayesine dair detaylar açıklanmamış olsa da, yapımın tanıtımlarında olayların gerçek bir yaşamdan esinlendiği vurgulanıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Annem Ankara dizisi her Çarşamba seyircisi ile buluşacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Annem Ankara" dizisi, adından da anlaşılacağı gibi, çekimlerini Ankara'da gerçekleşmektedir. Dizi, 1990'lı yılların başkent havasını yeniden yaratmak amacıyla şehrin tarihi ve nostaljik yerlerinde çekilmiştir. Hikâye, 1990'ların Ankara'sında geçmekte olup, üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren güçlü bir annenin gerçek bir hayattan uyarlanmış öyküsünü konu alıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Annem Ankara dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü birinci bölümüyle Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın, Celile Toyon