Müslümanlar için büyük önem arz eden Cuma gününün gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Anlamlı ve güzel Cuma mesajları kullanılıyor. Duygularını birbiri ile paylaşmak isteyen Müslümanlar bunun için birçok öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri paylaşmaktadır. İşte Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni!

Anlamlı ve güzel Cuma mesajları, cuma gününün gelmesi ile birlikte arama motorların en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni!

ANLAMLI VE GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısındaordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu vekahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

ÖZ, KISA, DUALI VE AYETLİ CUMA SÖZLERİ 2023

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar ....

CUMA MESAJLARI 2023

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar...