ANKARALI REKLAMCILAR 150 KİŞİLİK HEYETLE SIGN İSTANBUL'DA

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'da faaliyet gösteren reklam baskı üreticileri, tabela üreticileri ile tanıtım ve yönlendirme sistemleri firmalarının temsilcileri, 3 otobüsle İstanbul'a gitti. Heyet fuar programının yanı sıra sektör istişareleri, seyahat boyunca düzenlenen çalışmalar ve gemi turuyla yoğun bir program gerçekleştirdi.

Sektörün 27 yıllık buluşma noktası

İlk kez 1999 yılında düzenlenen SIGN İstanbul, Türkiye'nin tek endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojileri fuarı olarak sektörün en önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor. Fuar, bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi'nde, daha büyük bir sergileme alanında düzenlendi. Organizatör Informa'nın Genel Müdürü Tuğber Yaşa'ya göre fuar, yurt içi ve yurt dışından 350'yi aşkın katılımcı markayı, 80'e yakın ülkeden gelen binlerce profesyonelle buluşturdu.

Fuarda dijital baskı ve serigrafi makineleri, LED sistemleri, tekstil baskı makineleri, CNC router ve frezeler, 3D baskı sistemleri, lazer makineleri ile görsel iletişim ve sergileme ürünleri ziyaretçilerle buluştu.

Kuzu: "Reklam sektörü 2030 hedefinde payını büyütüyor"

ATO Meclis Üyesi ve Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, reklam sektörünün Türkiye genelinde büyük bir ekonomik değer ürettiğini ve nitelikli istihdama yüksek katma değer sağladığını söyledi. Kuzu, reklam ve iletişim sektörünün de parçası olduğu kreatif endüstrilerin 2030 için belirlenen 80 milyar dolarlık hedefinde, reklam sektörünün payının her geçen gün arttığını vurguladı. Kuzu, bu büyümenin Türkiye'nin iç ticaret hacmini güçlendireceğini, yurt dışına ürün ve hizmet ihracatını da artıracağını ifade etti.

Özbek: "ATO'nun yatırımı Ankara'da sektörü büyüttü"

ATO 13. Komite Meclis Üyesi Hayati Özbek, Ankara Ticaret Odası'nın son 4 yılda reklam sektörüne yaptığı yatırımlar sayesinde sektörün Ankara'daki hacminin önemli ölçüde genişlediğini belirtti.

Karahüseyin: "Etki alanı görselin ötesine geçiyor"

ATO 13. Komite Meclis Üyesi Serhat Karahüseyin, reklam ajansı hizmetlerinin etki alanının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Karahüseyin, sektörün yalnızca görsel değil işitsel ve haberleşme alanındaki faaliyetlerinin de giderek önem kazandığını söyledi.

Programa komite üyeleri Ferhat Çınar, Güven Gündüz ve Derya Dalga da katıldı.

Heyet ayrıca Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile fuarda bir araya geldi.

Haberler.com'un da sponsor olduğu programda, medya yatırımlarının büyüdüğü Türkiye'de ekosistem paydaşlarının daha sık bir araya gelmesi ve nitelikli, doğru bilgiye dayalı içeriğin yaygınlaşması gerektiği vurgulandı.