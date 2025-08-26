Ankara SU KESİNTİSİ 26 Ağustos! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

Ankara SU KESİNTİSİ 26 Ağustos! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara su kesintisi 26 Ağustos Salı günü başkentlilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, Ankara'da bazı ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. Peki, 26 Ağustos 2025 Salı günü Ankara'da su kesintisi nerede oldu, ne zaman sona erecek?

Ankara su kesintisi 26 Ağustos tarihinde özellikle Altındağ, Gölbaşı, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde etkili oldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatlerce sürecek kesintiler yaşandı. ASKİ, su kesintilerine ilişkin detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Başkentliler "Ankara su kesintisi 26 Ağustos nerede?" sorusunun yanıtını araştırırken, ASKİ tarafından yayımlanan bilgilendirme metinleri kesintilerin nedenleri ve tahmini bitiş saatlerini de içeriyor. İşte Ankara'daki 26 Ağustos tarihli su kesintisi detayları…

ANKARA SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?

ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre bazı bölgelerde plansız arızalar, bazı bölgelerde ise planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanıyor. İşte ilçelere göre su kesintisi ve tamir saatleri:

Altındağ (Kavaklı Mahallesi)

Kesinti başladı: 25 Ağustos 2025 - 11:00

Sular gelecek: 25 Ağustos 2025 - 20:00

Neden: Kavaklı Terfi İstasyonu'nda yaşanan enerji kesintisi nedeniyle su verilemiyor.

Ankara SU KESİNTİSİ 26 Ağustos! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

Bala (Sırapınar ve Yeniyapanşehli Mahalleleri)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 09:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 16:00

Neden: Ana iletim hattında meydana gelen arıza.

Polatlı (Şentepe Mahallesi - Mevlana Caddesi çevresi)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 09:30

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 14:00

Neden: İçme suyu şebekesindeki ani arıza nedeniyle plansız kesinti uygulanıyor.

Ankara SU KESİNTİSİ 26 Ağustos! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

Altındağ (Baraj Mahallesi - Toki Blokları)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 10:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 15:00

Neden: Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Gölbaşı (Yaylabağ Mahallesi ve Polis Akademisi Yerleşkesi)

Kesinti başlayacak: 26 Ağustos 2025 - 21:00

Sular gelecek: 27 Ağustos 2025 - 09:00

Neden: Pompa istasyonunda planlı bakım ve onarım çalışması.

ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklerken, kesintilerden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar için özür diledi.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Yıldız futbolcudan gelen haber Galatasaray cephesini şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.