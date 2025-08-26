Ankara SU KESİNTİSİ 26 Ağustos! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

Ankara su kesintisi 26 Ağustos tarihinde özellikle Altındağ, Gölbaşı, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde etkili oldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatlerce sürecek kesintiler yaşandı. ASKİ, su kesintilerine ilişkin detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Başkentliler "Ankara su kesintisi 26 Ağustos nerede?" sorusunun yanıtını araştırırken, ASKİ tarafından yayımlanan bilgilendirme metinleri kesintilerin nedenleri ve tahmini bitiş saatlerini de içeriyor. İşte Ankara'daki 26 Ağustos tarihli su kesintisi detayları…

ANKARA SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?

ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre bazı bölgelerde plansız arızalar, bazı bölgelerde ise planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanıyor. İşte ilçelere göre su kesintisi ve tamir saatleri:

Altındağ (Kavaklı Mahallesi)

Kesinti başladı: 25 Ağustos 2025 - 11:00

Sular gelecek: 25 Ağustos 2025 - 20:00

Neden: Kavaklı Terfi İstasyonu'nda yaşanan enerji kesintisi nedeniyle su verilemiyor.

Bala (Sırapınar ve Yeniyapanşehli Mahalleleri)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 09:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 16:00

Neden: Ana iletim hattında meydana gelen arıza.

Polatlı (Şentepe Mahallesi - Mevlana Caddesi çevresi)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 09:30

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 14:00

Neden: İçme suyu şebekesindeki ani arıza nedeniyle plansız kesinti uygulanıyor.

Altındağ (Baraj Mahallesi - Toki Blokları)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 - 10:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 - 15:00

Neden: Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Gölbaşı (Yaylabağ Mahallesi ve Polis Akademisi Yerleşkesi)

Kesinti başlayacak: 26 Ağustos 2025 - 21:00

Sular gelecek: 27 Ağustos 2025 - 09:00

Neden: Pompa istasyonunda planlı bakım ve onarım çalışması.

ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklerken, kesintilerden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar için özür diledi.

