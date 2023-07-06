Ankara'da meydana gelen sarsıntı sonrasında deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Peki, Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Ankara'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

Ankara deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara ve çevresinde meydana gelen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Peki, Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Ankara'da deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedilmiştir.