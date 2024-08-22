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Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir?

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Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Bu durum, halk arasında endişeye neden oldu. Virüsün kaç kişiyi etkilediği ise henüz belirsiz. Yetkililer, durum üzerinde titizlikle çalışıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da görülen mpox (M Çiçeği) virüsü için en yüksek seviyeden alarm verdi. Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Peki, Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu?

ANKARA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

Ankara'da maymun çiçeği hastalığına yakalandığından şüphelenilen kişilerin karantina altına alındığı iddia edildi. Paniğe neden olan bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir?

Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir?Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI NEDİR?

Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler, çiçek hastalığına (Variola virüsü), sığır çiçeğine (Cowpox virüsü) ve çiçek aşısı üretiminde kullanılan Vaccinia virüsüne yol açar.

Virüsün adı "maymun çiçeği" olarak anılmakta ancak aslında kemirgenlerden köken almaktadır. 1958 yılında, maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle görülen iki farklı salgın sonucunda tespit edilmiştir. Bu nedenle "maymun çiçeği" olarak adlandırılmıştır.

Ankara'da maymun çiçeği görüldü! Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü kaç kişide görüldü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI ARTTI MI?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da bu yıl vakalarda benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını bildirdi. WHO'nun Kongo'daki sözcüsü, bu yıl Kongo'da 503 ölüm dahil 13 binden fazla şüpheli mpox vakası görüldüğünü ve 2023'ün başından bu yana toplam vaka sayısının yaklaşık 27 bine ulaştığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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