Ankara'da deprem mi oldu? 11 Ağustos 2025 Ankara depremi kaç büyüklüğünde?
Güncelleme:
Ankara'da hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Başkentte yaşanan bu olay, deprem mi yoksa başka bir durum mu olduğu konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ankara'da deprem mi oldu sorusu, sabah saatlerinde sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, Ankara'da deprem mi oldu sorusuna yanıt ararken, sarsıntının kısa süreli olduğu ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Peki, Ankara'da deprem mi oldu?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da bugün (11 Ağustos 2025 Pazartesi) sabah saat 06:33 civarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem Etimesgut ilçe merkezli, büyüklüğü 3,2 şiddetinde, derinliği ise yaklaşık 4,68 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel bilgileri anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Gelişmiş teknoloji ve uzman ekipleriyle deprem verilerini hızlıca değerlendiren AFAD, her sarsıntıyı yakından izleyerek, halkın güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla detayları gecikmeden kamuoyuna sunuyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli tedbirleri zamanında alması sağlanıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık ve güvenilir biçimde halkla paylaşıyor. Bölgedeki sismik hareketleri titizlikle izleyen kurum, resmi internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını kamuoyunun erişimine sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
