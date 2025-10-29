Haberler

Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Cumhuriyet'in 102. yılı, Ankara'da görkemli bir Fener Alayı yürüyüşü ile kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından organize edilen bu geleneksel etkinlik Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kutlama programı detayları...

Cumhuriyet'in 102. yılı, Türkiye'nin başkenti Ankara'da görkemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından organize edilen Fener Alayı yürüyüşü, Ankaralılara Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşama fırsatı sunacak. Yürüyüş, renkli gösteriler, Cumhuriyet marşları ve geleneksel Seğmenler gösterisi ile taçlandırılacak. Peki, Ankara'da 29 Ekim Fener Alayı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kutlama programı haberimizde!

ANKARA'DA 29 EKİM FENER ALAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Fener Alayı, 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Başkentteki bu geleneksel etkinlik, Cumhuriyet'in 102. yılı coşkusunu Ankaralılarla buluşturacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 20.30'da başlayacak ve tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünde düzenlenen bu etkinlik, Ankara'nın kültürel ve tarihi değerlerini de ön plana çıkarıyor. Etkinlik sırasında Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, coşkulu marşlarla yürüyüşe renk katacak.

ANKARA'DA 29 EKİM FENER ALAYI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Fener Alayı yürüyüşü, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü akşam saat 20.30'da başlayacak. Katılımcılar, yürüyüş boyunca Cumhuriyet marşlarının coşkusunu yaşayacak ve Ankara'nın tarihine tanıklık edecek. Yürüyüşün bu saatte başlaması, gün batımı sonrası ışıklandırmalar ve fenerlerin oluşturduğu görsel şöleni mümkün kılıyor.

Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tüm Ankaralıları bu anlamlı yürüyüşe davet ederek, Cumhuriyet coşkusunu birlikte paylaşmaya çağırdı. Etkinlik aynı gün Zafer Genç Akademi'nin açılışı ile de eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

ANKARA'DA 29 EKİM FENER ALAYI NEREDE YAPILACAK?

Fener Alayı, Mareşal Atatürk Anıtı'ndan başlayarak Birinci Meclis önünde sona erecek. Bu güzergah, hem tarihi hem de kültürel önemiyle Ankara'nın simgelerinden geçerek yürüyüşe ayrı bir anlam katıyor.

Yürüyüş boyunca, Seğmenler gösterisi ile Ankara'nın köklü kültürel mirası yeniden canlandırılacak. Etkinlikte, Cumhuriyet marşları ve bando gösterileri ile katılımcılara görsel ve işitsel bir şölen sunulacak.

ABB 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI FENER ALAYI PROGRAMI

Tarih: 29 Ekim 2025 Çarşamba

Saat: 20.30

Başlangıç Noktası: Mareşal Atatürk Anıtı

Bitiş Noktası: Birinci Meclis

Etkinlikler: Cumhuriyet marşları, bando gösterisi, Seğmenler gösterisi

Düzenleyen Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm vatandaşlarla birlikte paylaşmak için tüm Ankaralıları Fener Alayı yürüyüşüne davet ediyor. Bu etkinlik, başkentte Cumhuriyet'in önemini bir kez daha hatırlatırken, Ankara'nın kültürel zenginliğini de gözler önüne seriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
