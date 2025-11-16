Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Sökülerek götürülen, üzerine yazılar yazılıp stickerlar yapıştırılan meşhur Kızılay Tabelası ile ilgili vukuatlar son bulmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Belediye ekipleri bugün itibarıyla tabelanın etrafına dikenli tel çekti.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay tabelasının etrafına dikenli tel çekti.
- Kızılay tabelası, kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmüş ve defalarca yenilenmişti.
- Tabela, sosyal medyada viral olmuş ve insanların ilgi odağı haline gelmişti.
Ankara'da John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından defalarca yenisiyle değiştirilen Kızılay tabelası o gün bugündür vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
VUKUATLAR SON BULMUYOR
Üzerine stickerlar yapıştırılan, yazılar yazılan tabela kısa sürede viral olurken belediyenin son olarak barfiks demiri eklediği tabelayla ilgili vukuatların sonu gelecek gibi değil.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği görüldü.
ETRAFINA DİKENLİ TEL ÇEKTİLER
Tabelayı değiştirmenin de çözüm olmadığını fark eden Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak dikkat çeken bir hamlede bulundu. Belediye ekipleri tabelanın etrafına dikenli tel çekti.