Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Ankara'da John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından defalarca yenisiyle değiştirilen Kızılay tabelası o gün bugündür vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

VUKUATLAR SON BULMUYOR

Üzerine stickerlar yapıştırılan, yazılar yazılan tabela kısa sürede viral olurken belediyenin son olarak barfiks demiri eklediği tabelayla ilgili vukuatların sonu gelecek gibi değil.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği görüldü.

ETRAFINA DİKENLİ TEL ÇEKTİLER

Tabelayı değiştirmenin de çözüm olmadığını fark eden Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak dikkat çeken bir hamlede bulundu. Belediye ekipleri tabelanın etrafına dikenli tel çekti.