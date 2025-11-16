Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Güncelleme:
Sökülerek götürülen, üzerine yazılar yazılıp stickerlar yapıştırılan meşhur Kızılay Tabelası ile ilgili vukuatlar son bulmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Belediye ekipleri bugün itibarıyla tabelanın etrafına dikenli tel çekti.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay tabelasının etrafına dikenli tel çekti.
  • Kızılay tabelası, kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmüş ve defalarca yenilenmişti.
  • Tabela, sosyal medyada viral olmuş ve insanların ilgi odağı haline gelmişti.

Ankara'da John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından defalarca yenisiyle değiştirilen Kızılay tabelası o gün bugündür vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

VUKUATLAR SON BULMUYOR

Üzerine stickerlar yapıştırılan, yazılar yazılan tabela kısa sürede viral olurken belediyenin son olarak barfiks demiri eklediği tabelayla ilgili vukuatların sonu gelecek gibi değil.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği görüldü.

ETRAFINA DİKENLİ TEL ÇEKTİLER

Tabelayı değiştirmenin de çözüm olmadığını fark eden Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak dikkat çeken bir hamlede bulundu. Belediye ekipleri tabelanın etrafına dikenli tel çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRealist:

Basacaksin yuksek para cezasini . Yasi kucuk olaninda ailesi odeyecek Bak yapiyorlarmi

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi ki delik açılmamış

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Alışmış kudurmuştan beterdir derler. O direği alıp kamu malına zarar veren her kimse bir yerine monte edeceksin. Mansurda çözümü dikenli telde bulmuş. 3 aydır etlik girişin oradaki su hattını yenileyemedi. 3dk lık yolu sabah 1 saatte geçiyor millet ... Yazın yapsa, millet tatilde kimse yaptığı hizmeti görmez sanıyor herhal. Daha çok çekeriz biz bu kafayla

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEy:

ne garip memleket Türkiye boş işler müdürlüğü

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Utku:

gotu yiyen tirmansin simdide :))))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
