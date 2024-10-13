Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili iki gün önce yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler yeniden gündem oldu. Kurtulmuş, '3. madde değiştirilsin' dedi. Peki, Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi, değişiyor mu? Detaylar haberimizde!

ANAYASA'NIN 3. MADDESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili iki gün önce yaptığı konuşmada, '3. madde değiştirilmeli' açıklaması gündem oldu.

Kurtulmuş, o konuşmada, "Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela Anayasa'da yer alan, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri doğrudur; ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır" dedi.

Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte önemli meselelerinden birisinin, yeni bir anayasa yapmak olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Kıyamete kadar sürecek bir devletin yapısından bahsediyoruz. Bu devletin aslı millettir. Devlet aygıtı, milletin işlerini iyi yönetmek için kurulmuş olan bir mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela çok sıradanmış gibi görünen, Anayasa'da yer alan 'Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri, doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır. İmtiyaz ve istisnalar, seçkinci gruplara ya da bir takım avantajlı gruplara kamunun gücünü aktarmak demektir. Dolayısıyla bu anayasa yapımı sürecinde istisnaların ve imtiyazların ortadan kaldırılması gerekmektedir."

Anayasa'nın darbecilerin ideolojisinden kurtarılması gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeni anayasanın nasıl yapılacağı ile ilgili olarak önemli bir konu da anayasa ile ideoloji arasındaki ilişkidir. Maalesef, Türkiye'de hem 61, hem 82 Anayasası, ideolojik tavırlarla öne sürülmüş ve anayasanın içine ideoloji bir şekilde yerleştirilmiştir. Türkiye'de yüzlerce farklı ideolojinin olduğu açıktır. Hangi ideolojiyi içine yazacağız? Anayasanın ideolojiden arınmış, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren, milli birliği ve beraberliği koruyacak şekilde yazılması şarttır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarına tepkiler art arda geldi. Zafer Partisi Ümit Özdağ, Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu "Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür" dedi. Özdağ açıklamasına şöyle devam etti: Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise Kurtulmuş'a şu ifadelerle tepki gösterdi: Bak gördün mü sen! Anayasanın 3. Maddesinde yazım hatası varmış, değişmesi gerekirmiş. 3. madde: "Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür." diyor. Numan efendi! Bunun neresi seni rahatsız etti? Yazım hatası yok, Saraydan gelen talimat var. İlk 4 madde değişemez.