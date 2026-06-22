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Anadolu'da Sahra esintisi: Tissilawen ezgileriyle Mardin'i büyüledi

Anadolu'da Sahra esintisi: Tissilawen ezgileriyle Mardin'i büyüledi Haber Videosunu İzle
Anadolu'da Sahra esintisi: Tissilawen ezgileriyle Mardin'i büyüledi
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Mardin’de düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, Cezayirli ünlü Tuareg müzik grubu Tissilawen’in büyüleyici konserine sahne oldu. Çölün ezgilerini kadim kentin sokaklarına taşıyan grup, Mardinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mardin’in zengin tarihi ve kültürel dokusu, bu yıl muazzam bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yeşilli Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, dünya müziğinin güçlü seslerini kadim topraklarda ağırladı.

ÇÖLÜN EZGİLERİ, KADİM KENTİN TAŞ DUVARLARINDA YANKILANDI

Üç gün süren dev organizasyonun ilk gününe, Cezayirli ünlü müzik grubu Tissilawen damgasını vurdu. Tuareg (Sahra Çölü) müziğinin dünya çapındaki dinamik temsilcilerinden biri olan Cezayirli grup Tissilawen, festivalin açılış gününde Yeşilli Belediyesi Gençlik Merkezi'nde sahne aldı.

BİNLERCE KİŞİ RİTİMLERE EŞLİK ETTİ

Çöl kültürünün geleneksel motiflerini modern blues ve rock tınılarıyla harmanlayan grup, Mardinli sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce dinleyici, grubun ritimlerine coşkuyla eşlik etti.

Kaynak: Haberler.com
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