Yakında ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Amine Gülşe'ye yakın arkadaşları baby shower partisi düzenledi. Amine Gülşe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında? Amine Gülşe nereli?

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Amine Gülşe'ye yakın arkadaşları baby shower partisi düzenledi. Peki, Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında? Amine Gülşe nereli? Detaylar haberimizde...

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe Özil, 30 Nisan 1993 yılında dünyaya gelen İsveç ve Türk vatandaşı oyuncu ve mankendir. Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir.1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

AMİNE GÜLŞE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşında olan Amine Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilodadır.

AMİNE GÜLŞE NERELİ?

Amine Gülşe, baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır.