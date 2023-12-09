Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi için geri dönüyor

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Atlar Diyarı için ülkeye geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya'da yapılacak.

Mahsun Kırmızıgül'ün yıllar sonra ekrana döneceği yeni iddialı dizisi Güzel Atlar Diyarı için hazırlıklar devam ediyor. Anlaşılan ilk oyuncunun Halil Ergün'ün olduğu diziye Meltem Cumbul da dahil oldu.

ÇEKİMLERİ 4 FARKLI ŞEHİRDE YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mahsun Kırmızıgül'ün yakında çekimlerine başlayacağı Güzel Atlar Diyarı (GAD) dizisinin ilk anlaşılan oyuncusu Halil Ergün olmuştu. Ergün'ün bir süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul da Kırmızıgül'le el sıkıştı ve çekimler için İstanbul'a geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün Murat Tokat'la ortak olduğu Boyut Film, diziyi duayen yapımcı Fatih Aksoy'la beraber çekecek. İlk bölümlerinin yönetmenliğine Mahsun Kırmızıgül'ün imza atacağı Kanal D'de ekrana gelecek dizide masalsı bir aşk hikayesi anlatılacak. Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya'da yapılacak dizinin senaryosunu Feraye Şahin yazıyor.