Amerika'da Hollywood Şöhret Yolu'nda bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Amerika'da bir çift, Hollywood Şöhret Yolu'nun kenarında uyku tulumunun içerisinde cinsel ilişkiye girdi. Olayı kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, Hollywood Şöhret Yolu'nun belirsiz bir bölgesinde çekildi ve @VideosSick adlı hesap tarafından paylaşıldı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi ve eğer yakalanırlarsa toplum ahlakına aykırı davranışları nedeniyle ceza alabilirler.

Amerika'da bir çift, dünyaca ünlü Hollywood Şöhret Yolu'nun kenarında uyku tulumunun içine girerek cinsel ilişkiye girdi. Çiftin videosunu çeken bir kişi görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

15 saniyelik video, gümüş ve mavi renkteki bir uyku tulumunu gösteriyor; tulumun bir ucundan çıkan iki çift bacak, yoğun bir şekilde yukarı ve aşağı hareket ediyor. İki kişiden birinin ayakkabısı bile yok. Kamera etrafı döndükçe, arkalarında Şöhret Yolu'ndaki ikonik bir yıldızın olduğu görülüyor.

Tam olarak Şöhret Yolu'nun hangi bölgesinde oldukları belirsiz olsa da, yanlarında "Leed's" kelimesi ve yerde bir McDonald's içecek kupası görünüyor. Videonun kaynağı bilinmiyor ve @VideosSick adlı video paylaşım hesabı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü kısa sürede internet üzerinde viral olmasına rağmen çiftin olduğu bilinmiyor.

Kimliklerinin tespit edilmesi durumunda toplum ahlakına ayrkıra davranışları nedeniyle ceza alabilirler.

Ancak çiftin kim olduğuna veya onlara ne olduğuna dair herhangi bir güncelleme verilmedi - ancak eğer polis tarafından yakalandılarsa, ceza alması beklenir.

Hollywood'daki Pride Legal adlı yerel bir hukuk firmasına göre: "Teknik olarak, başkalarının gözlerinden uzak, tenha bir bölgede cinsel ilişkiye girmek tamamen yasaldır. Halka açık bir yerde cinsel ilişkiye girmek, insanların başkalarını umursamaması ve diğerlerine rahatsızlık vermelerine izin vermesi durumunda suç olur.