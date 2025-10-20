Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının erişim sağladığı Amazon platformunda, son saatlerde beklenmedik erişim sorunları yaşanıyor. "Amazon çöktü mü?" sorusu sosyal medyada hızla gündem olurken, sorunun kaynağı olarak Amazon'un bulut altyapısını sağlayan Amazon Web Services (AWS) tarafında ortaya çıkan teknik aksaklıklar gösteriliyor. Peki, Amazon çöktü mü? Amazon Web Services (AWS) erişim sorunu mu var? Amazon giriş sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar...

AMAZON ÇÖKTÜ MÜ?

Dijital dünyanın devlerinden biri olan Amazon, 20 Ekim 2025 sabahı itibarıyla dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında art arda yapılan paylaşımlar, kullanıcıların Amazon'a erişimde zorluk yaşadığını ortaya koydu. İlk etapta e-ticaret platformuna özel bir kesinti olduğu düşünülse de, yapılan incelemeler sorunun çok daha derinlerde olduğunu gösterdi.

Kullanıcılar Amazon'un web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparken sayfaların geç yüklenmesi, sipariş geçmişine ulaşılamaması ve ödeme işlemlerinin tamamlanamaması gibi problemler yaşadı. Peki, bu sorun Amazon'un kendi altyapısından mı kaynaklanıyor, yoksa daha büyük bir sistemsel arızanın parçası mı?

AMAZON ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Yaşanan kesintinin kaynağına dair en net ipucu, Amazon'un hizmet altyapısını sağlayan Amazon Web Services (AWS) tarafında geldi. AWS tarafından yapılan resmi açıklamada, bazı temel servislerde "artan hata oranları" gözlemlendiği duyuruldu. Özellikle EC2 (Elastic Compute Cloud), S3 (Simple Storage Service) ve RDS (Relational Database Service) gibi servislerde geçici bağlantı problemleri yaşandığı bildirildi.

Bu servisler, yalnızca Amazon değil; aynı zamanda Netflix, Twitch, Reddit gibi onlarca büyük platformun da çalışması için kritik öneme sahip. Yani AWS altyapısında yaşanan bir kesinti, küresel çapta milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilecek kapasitede.

AWS'nin Health Dashboard verilerine göre, kesinti belirli bölgesel veri merkezlerinde daha yoğun olarak hissedildi. Ancak yetkililer, teknik ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini ve sistemlerin kademeli olarak normale döneceğini belirtti.

AMAZON GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Eğer şu anda Amazon'a erişim sağlamakta zorluk yaşıyorsanız, bu sadece sizin bağlantınızla ilgili olmayabilir. Ancak yine de bireysel düzeyde alabileceğiniz bazı önlemler var:

1. Uygulamanızın Güncel Olduğundan Emin Olun

Amazon mobil uygulaması eski bir sürümde çalışıyorsa, sistemsel uyumsuzluklar yaşanabilir. Uygulamanızı App Store veya Google Play üzerinden güncelleyin.

2. Cihazınızı Yeniden Başlatın

Basit ama etkili bir yöntem. Cihazınızı yeniden başlatarak geçici ağ ve önbellek sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

3. VPN Kullanmıyorsanız Daha İyi

VPN bağlantıları, bazı durumlarda Amazon'un içerik dağıtım ağlarıyla çakışmalara neden olabilir. VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakmayı deneyin.

4. Önbelleği ve Verileri Temizleyin

Mobil uygulamanın ayarlarından önbellek temizliği yapmak, hatalı verilerin sistemle çakışmasını önler.

5. AWS DURUM SAYFASINI KONTROL EDİN

Amazon'un hizmet altyapısına dair gerçek zamanlı bilgileri AWS Service Health Dashboard üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, DownDetector gibi kullanıcı bazlı raporlama servislerinden de erişim durumunu kontrol etmek mümkün.