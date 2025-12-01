Haberler

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar
Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde, 14 ve 15'inci yüzyıllardan kalma Karakoyunlu mezar taşları ile Ahmet Yesevi erenlerinden Haydar Baba Türbesi'nin bulunduğu tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Mezarlığı adeta talan eden defineciler, asırlık mezar taşlarını kırdı, mezarları kazıp insan kemiklerini çıkardı.

Van'ın Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu.

TARİHİ MEZARLAR KAZILDI, MEZAR TAŞLARI KIRILDI

Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp, mezar taşlarını kırdı. Tarihi mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirdi.

"600 YILLIK MEZARLIK ACIMASIZCA TALAN EDİLMİŞ"

Mahallede oturan İlyas İşler, tarihi mezarlığın tahrip edilmesine üzüldüğünü belirterek, "Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş." dedi.

"İNSAN KEMİKLERİ ÇIKARILMIŞ"

İşler, sözlerine şu şekilde devam etti: "Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir. 14'üncü yüzyılda Erciş'te yaşayan Haydar Baba Mezarlığı'nda şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız, maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiş ve insan kemikleri çıkarılmış. Bu durum bizi oldukça üzdü. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
