Haberler

Altay Tankı motoru yerli mi, hangi ülkenin?

Altay Tankı motoru yerli mi, hangi ülkenin?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayiinde en önemli projelerinden biri olarak seri üretim aşamasına geçiş yaptı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nde üretilen Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern zırhlı birlik gücünü artırmayı amaçlıyor. Peki, Altay Tankı motoru yerli mi? Detaylar...

Altay Tankı motoru yerli mi? Altay Tankı'nın üretim süreci Türkiye'nin savunma sanayisindeki kabiliyetini ortaya koyan en kapsamlı girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Seri üretimle birlikte, Türk ordusuna yerli imkanlarla geliştirilen modern muharebe tankları teslim edilmeye başlandı.

ALTAY TANKI MOTORU YERLİ Mİ, HANGİ ÜLKENİN?

Altay Tankı'nın motor üretimi, farklı üretim partilerine göre değişiklik göstermektedir. İlk seri üretim partilerinde, yani Lot 1 veya T1 konfigürasyonunda, Güney Kore menşeli motorlar tercih edilmiştir. Bu partilerde, HD Hyundai Infracore tarafından üretilen DV27K modeli motorlar kullanılmıştır. 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel yapıdaki bu motorlar, tankın ilk hizmete alınan versiyonlarında yer almaktadır. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak için yerli motor çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmüştür.

Altay Tankı motoru yerli mi, hangi ülkenin?

Projede sonraki üretim partilerinde, yani Lot 2 veya T2 konfigürasyonunda, tamamen Türkiye'de geliştirilen BATU V12 motorunun kullanılması planlanmaktadır. Yerli güç grubuna geçişle birlikte Altay Tankı'nın üretim süreci tam anlamıyla yerli hale gelecektir. BATU motoru da 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel bir yapıya sahiptir ve 1500 beygir gücü üretmektedir. Bu geçiş, Türkiye'nin motor teknolojisinde dış tedarike olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejinin önemli bir parçasıdır.

ALTAY TANKI YERLİ MOTORU KİM ÜRETİYOR?

Altay Tankı'nın yerli motoru BATU V12, BMC Power tarafından geliştirilmektedir. Firma, Ankara'daki üretim tesisinde motorun üretim, test ve entegrasyon çalışmalarını yürütmektedir. BMC Power, Türkiye'nin zırhlı araçlar için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarında lider rol üstlenmiş durumdadır. Motorun test aşamaları başarıyla tamamlanmış ve entegrasyon süreci için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

BATU V12 motorunun devreye alınmasıyla birlikte, Altay Tankı tamamen yerli üretim hedefini gerçekleştirecektir. İlk etapta 250 adet tankın üretimi planlanmış, 2025 yılı itibarıyla ilk üç tank Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, her ay 8 adet Altay Tankı üretimi yapılacak şekilde planlama yapılmıştır. Bu üretim kapasitesiyle birlikte, yıllık 96 tankın Türk ordusuna kazandırılması öngörülmektedir.

ALTAY TANKI YERLİ MOTOR NE ZAMAN KULLANILACAK?

BATU V12 motorunun entegrasyonu, ikinci üretim partisinden itibaren gerçekleştirilecektir. İlk üretimlerde Güney Kore motoru kullanılırken, sonraki tanklarda tamamen yerli güç grubu devreye alınacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.