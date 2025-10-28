Altay Tankı motoru yerli mi, hangi ülkenin?

Altay Tankı motoru yerli mi? Altay Tankı'nın üretim süreci Türkiye'nin savunma sanayisindeki kabiliyetini ortaya koyan en kapsamlı girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Seri üretimle birlikte, Türk ordusuna yerli imkanlarla geliştirilen modern muharebe tankları teslim edilmeye başlandı.

ALTAY TANKI MOTORU YERLİ Mİ, HANGİ ÜLKENİN?

Altay Tankı'nın motor üretimi, farklı üretim partilerine göre değişiklik göstermektedir. İlk seri üretim partilerinde, yani Lot 1 veya T1 konfigürasyonunda, Güney Kore menşeli motorlar tercih edilmiştir. Bu partilerde, HD Hyundai Infracore tarafından üretilen DV27K modeli motorlar kullanılmıştır. 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel yapıdaki bu motorlar, tankın ilk hizmete alınan versiyonlarında yer almaktadır. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak için yerli motor çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmüştür.

Projede sonraki üretim partilerinde, yani Lot 2 veya T2 konfigürasyonunda, tamamen Türkiye'de geliştirilen BATU V12 motorunun kullanılması planlanmaktadır. Yerli güç grubuna geçişle birlikte Altay Tankı'nın üretim süreci tam anlamıyla yerli hale gelecektir. BATU motoru da 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel bir yapıya sahiptir ve 1500 beygir gücü üretmektedir. Bu geçiş, Türkiye'nin motor teknolojisinde dış tedarike olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejinin önemli bir parçasıdır.

ALTAY TANKI YERLİ MOTORU KİM ÜRETİYOR?

Altay Tankı'nın yerli motoru BATU V12, BMC Power tarafından geliştirilmektedir. Firma, Ankara'daki üretim tesisinde motorun üretim, test ve entegrasyon çalışmalarını yürütmektedir. BMC Power, Türkiye'nin zırhlı araçlar için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarında lider rol üstlenmiş durumdadır. Motorun test aşamaları başarıyla tamamlanmış ve entegrasyon süreci için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

BATU V12 motorunun devreye alınmasıyla birlikte, Altay Tankı tamamen yerli üretim hedefini gerçekleştirecektir. İlk etapta 250 adet tankın üretimi planlanmış, 2025 yılı itibarıyla ilk üç tank Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, her ay 8 adet Altay Tankı üretimi yapılacak şekilde planlama yapılmıştır. Bu üretim kapasitesiyle birlikte, yıllık 96 tankın Türk ordusuna kazandırılması öngörülmektedir.

ALTAY TANKI YERLİ MOTOR NE ZAMAN KULLANILACAK?

BATU V12 motorunun entegrasyonu, ikinci üretim partisinden itibaren gerçekleştirilecektir. İlk üretimlerde Güney Kore motoru kullanılırken, sonraki tanklarda tamamen yerli güç grubu devreye alınacaktır.