Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular

Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürüyor. Mundo Deportivo yazarı Xavier Bosch, karşılaşmanın ardından kaleme aldığı yazıda Jose Mourinho'nun Arda Güler kararını mercek altına aldı.

Bosch, milli futbolcunun iyi performans göstermesine rağmen yine oyundan çıkarılmasına tepki gösterirken çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

“FATURA YİNE ARDA GÜLER'E KESİLDİ”

Yazıda Arda Güler'in Betis karşısında Real Madrid'in adeta “orkestra şefi” olduğu belirtilirken Mourinho'nun maç 0-0 devam ederken yaptığı değişiklik eleştirildi.

Bosch, “Ancak dakikalar ilerleyip tabela 0-0'da kalınca Mourinho hamle yapma gereği duydu. Mbappe ve Vinicius dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler'e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; tam aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappe penaltıyı kaçırdı ve gerisi malum” ifadelerini kullandı.

“MBAPPE VE VINICIUS'U KÜSTÜRMEMEYİ SEÇTİ”

Bosch, Real Madrid'in sezonun açılışında Espanyol ile oynadığı karşılaşmada da benzer bir durum yaşandığını savundu. Arda Güler'in o karşılaşmada sahanın en iyi oyuncusu olduğunu belirten Bosch, Mourinho'nun tercihi için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arda, açık ara sahanın en iyisiydi. Maç 1-1 giderken oyunu hareketlendirmek isteyen Mourinho, adaleti ya da sahadaki performansı değil, Vinicius ile Mbappe'yi küstürmemeyi seçti. Üstelik kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande'yi sahaya sürüp transferi aklayabilmek adına yine Arda'yı kenara aldı. Genç, egosu düşük, ses çıkarmayan bir Arda…”

ARDA'NIN SESSİZ KALMASINI NEDEN OLARAK GÖSTERDİ

İspanyol yazarın değerlendirmesinde en dikkat çeken noktalardan biri de Arda Güler'in karakterine ilişkin yaptığı yorum oldu. Bosch, milli futbolcunun “genç, egosu düşük ve ses çıkarmayan” bir isim olmasının Mourinho'nun değişikliklerinde tercih edilmesini kolaylaştırdığını öne sürdü. Böylece Bosch, Mourinho'nun oyuncu değişikliklerinde yalnızca saha içindeki performansa göre hareket etmediğini savundu.

“EN ÇOK BARCELONA'YA YARAR”

Bosch yazısının sonunda, Arda Güler'in performansı ne olursa olsun sürekli oyundan çıkarılan isim haline gelmesinin uzun vadede Real Madrid açısından büyük sorunlara yol açabileceğini ifade etti. İspanyol yazar, böyle bir tablonun ortaya çıkmasının ise en fazla Barcelona'nın işine yarayacağını savundu.