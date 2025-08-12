Ali Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığı alanında faaliyet gösteren Memur-Sen Konfederasyonu'nun 2015 yılından bu yana genel başkanlık görevini sürdürmektedir. Eğitim alanında başladığı kariyerine sendikal çalışmalarla devam eden Yalçın, Memur-Sen çatısı altında çeşitli kademelerde görev almıştır. Görev süresi boyunca kamu çalışanlarının hakları, toplu sözleşme süreçleri ve sosyal politika konularında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Ali Yalçın ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Ali Yalçın kimdir? Ali Yalçın kaç yaşında, nereli?

ALİ YALÇIN KİMDİR?

Ali Yalçın, 1975 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Ahmetdanişment Köyü İlkokulu'nda tamamlayan Yalçın, ortaokul ve lise eğitimine Artova Yatılı Bölge Okulu ve Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde devam etmiştir. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde sürdüren Yalçın, Makine Bölümü Talaşlı Üretim Öğretmenliği programından mezun olmuştur. Eğitim alanındaki kariyeri, sendikal faaliyetlerde üstlendiği görevlerle devam etmiştir.

ALİ YALÇIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Yalçın, 1975 yılında Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ahmetdanişment Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Kırsal bir bölgede geçen çocukluk ve gençlik yıllarında hem eğitim hayatını sürdürmüş hem de toplumsal duyarlılık geliştirme noktasında önemli deneyimler edinmiştir. Bugün 49 yaşında olan Yalçın, bu köklü geçmişin etkisiyle eğitim ve sendikal alanda aktif bir rol üstlenmiştir.

ALİ YALÇIN HANGİ TAKIMLI?

Ali Yalçın'ın özel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan detaylar sınırlı olmakla birlikte, kamuoyu nezdinde daha çok sendikal faaliyetleri ve çalışma hayatına yönelik açıklamalarıyla tanınmaktadır. Sporla olan bireysel ilgisine dair açık bir bilgi bulunmamakla birlikte, toplumsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında zaman zaman sporun birleştirici gücüne vurgu yaptığı görülmektedir. Belirli bir futbol kulübüne olan taraftarlığına dair ise kamuoyuna yansıyan net bir açıklama ya da bilgi yer almamaktadır.

ALİ YALÇIN KARİYERİ

Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğine Şırnak İstiklal İlköğretim Okulu'nda başlamış, ardından Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Eğitim sektöründe çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunan Yalçın, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca, 2004 yılından itibaren Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği gibi sivil toplum alanındaki çalışmalarda da aktif rol almıştır. Eğitim alanındaki katkılarıyla da öne çıkan Yalçın, Yönetici ve Şeflik Sınavlarına hazırlık kitaplarının hazırlanmasında görev almış, Maltepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.