Ali Hadim kimdir? AK Parti İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim kaç yaşında, nereli? AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayı ise Ali Hadim oldu. Vatandaşlar, Ali Hadim'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ali Hadim kimdir? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim kaç yaşında, nereli?

ALİ HADİM KİMDİR?

1 Temmuz 1965 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. İnönü İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü'nden mezun oldu.

Okul yıllarında başlayan tarım ve hayvancılık mesleğini sonraki yıllarda geliştirerek devam ettirdi. Bunun dışında 2. ve 3. ligde profesyonel futbol oynadı.

AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım atan Hadim, 2003 yılında Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

2007 yılında yapılan kongreyle AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

Ziraat ve hayvancılığına devam eden Ali Hadim, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.