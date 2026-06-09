Haberler

Algoritma, masamızın yanına kadar geldi! Yapay zeka yasası gelirken serviste kazanan kim olacak?

Algoritma, masamızın yanına kadar geldi! Yapay zeka yasası gelirken serviste kazanan kim olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte hizmet ve restoran sektörlerinde büyük dönüşümler yaşanıyor. Algoritmaların desteklediği operasyonlar, verimliliği artırırken insan dokunuşunu da önemsiyor. Yapay zekânın geleceği konusundaki soru ise artık "insan mı, algoritma mı?" şeklinde şekilleniyor.

Yapay zekâ artık geleceğin değil, bugünün konusu. 2025 verilerine göre Avrupa’da her 10 çalışandan 3’ü işinde yapay zekâ kullanıyor. Türkiye’de ise bu oran yaklaşık her 10 kişide 1 seviyesinde. Aradaki fark dikkat çekici olsa da değişimin hızı çok daha çarpıcı.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Öte yandan Avrupa Birliği'nin Yapay Zekâ Yasası (AI Act) aşamalı olarak yürürlüğe girerken, teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Artık mesele yalnızca verimlilik değil; şeffaflık, etik ve insan denetimi de oyunun bir parçası.

Global konaklama ve operasyon danışmanı Ertan Çakmak, 20 yılı aşan kariyeri boyunca restoran, perakende ve misafir deneyimi dünyasında büyümenin yalnızca iyi ürünle değil; tekrarlanabilir sistemler, veriyle yönetilen operasyon ve güçlü deneyim tasarımıyla mümkün olduğunu savunan isimlerden biri oldu. Michelin yıldızlı şeflerle çalışma deneyiminden büyük ölçekli operasyon dönüşümlerine uzanan çizgisi ve daha önce 3.000’den fazla satış noktasını kapsayan operasyonları yöneterek 18 ayda 3 milyon sipariş hacmine ulaşılmasını sağlayan Çakmak’a göre, bu dönüşümden en çok etkilenecek sektörlerin başında hizmet ve restoran işletmeleri geliyor. Rezervasyon yönetiminden talep tahminine, satın alma planlamasından kişiselleştirilmiş misafir deneyimine kadar birçok süreçte yapay zekâ aktif rol almaya başladı. Özellikle yoğun operasyon yöneten restoran zincirleri, maliyet kontrolü ve personel planlamasında algoritmalardan destek alıyor.

YAPAY ZEKA İNSANI YERİNİ ALACAK MI?

Çakmak’a göre en büyük dönüşüm müşteri hizmetleri, finans, perakende ve konaklama sektörlerinde yaşanacak. Araştırmalar, yapay zekâ destekli çalışanların verimliliğinde çift haneli artışlar görüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak bir restoran misafirinin yaşadığı özel anı anlamak, bir şikâyeti empatiyle çözmek veya unutulmaz bir servis deneyimi yaratmak hâlâ insan dokunuşu gerektiriyor.

Bu nedenle akıllardaki soru da değişiyor: Yapay zekâ insanın yerini alacak mı? Hayır. Asıl soru şu: Son sözü kim söyleyecek; insan mı, algoritma mı? Daha önce Vakko Food’ta, 30’dan fazla lokasyonun operasyonel dönüşümünü yöneterek GMV’yi 900 milyon TL’den 1,6 milyar TL’ye yükselten Çakmak’a göre; geleceğin kazananları, insanı sistemden çıkaranlar değil; yapay zekâyı insan zekâsıyla birlikte çalıştırabilen kurumlar olacak. Çünkü misafir sadakatini yaratan şey kusursuz hesaplamalar değil, doğru zamanda verilen samimi bir hizmettir. Algoritma mutfağa ve operasyonlara girebilir; ancak misafirin hafızasında kalan deneyimi hâlâ insanlar yaratıyor olacak.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı

Afrikalı göçmen defalarca bıçaklayıp kafasını kesmeye çalıştı
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi