ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2024 yılı takvimine göre, ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilen bu sınav, yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolara atanmayı hedefleyenler ile lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Adaylar, bu sınava ilişkin detayları öğrenmek ve sınava hazırlıklarını tamamlamak için araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 saat kaçta yapılacak? Detaylar haberimizde...

ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım Pazar günü yapılacak.

ALES/3 SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavla ilgili açıklamada bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yılda üç defa gerçekleştirdiğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncüsünü pazar günü 81 ilde uygulayacağız. Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bin 240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim' dedi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.