ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 sınavına en son ne zaman başvuru yapılır? ALES/2 sınavına kimler girebilir? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. ALES/2 sınavı nedir? ALES/2 geç başvurusu nereden ve nasıl yapıldığı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ALES/2 SINAVI NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı, akademik kadrolara giriş ve yüksek lisans için önemlidir. ALES, yıl içinde 3 kere gerçekleştiriliyor. İkinci dönemde yapılan sınav, genellikle Eylül ayında yapıldığı için "ALES 2" olarak adlandırılıyor.

ALES/2 SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES/2 sınavına, bir lisans programından mezun olabilecekler, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler başvurabilirler.

ALES/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 sınavına geç başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabiliyorlar.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 sınavına geç başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ALES/2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak belirlendi.

ALES/2 2024 NE ZAMAN?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

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