ALES/1 başvuruları bitti mi? ALES geç başvuru ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının son durumu merak ediliyor. ALES'e başvuru yapmayı planlayan adaylar, başvuruların sona erip ermediğini araştırıyor. Peki, ALES başvuruları bitti mi?
Akademik kariyer yapmak isteyen adayların merak ettiği soruların başında "ALES başvuruları bitti mi?" geliyor. 2025 yılı için ÖSYM tarafından belirlenen ALES başvuru tarihleri ve sınav takvimi açıklandı. Peki, ALES başvuruları bitti mi? İşte, ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının başvuru tarihleri ve detayları…
ALES/1 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
ALES/1 başvuruları 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Ancak, başvuru süresini kaçıran adaylar 7 Mart 2025 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılmaktadır.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurularınızı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için belirtilen tarihlere dikkat etmeniz önemlidir.
2025 ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
ALES, ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenmektedir. ALES 2025 başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:
ALES/1 (İlkbahar Dönemi)
Başvuru Tarihleri: 19-26 Şubat 2025
Geç Başvuru Günü: 7 Mart 2025
Sınav Tarihi: 13 Nisan 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 2 Mayıs 2025
ALES/2 (Yaz Dönemi)
Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025
Geç Başvuru Günü: 29 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Temmuz 2025
ALES/3 (Güz Dönemi)
Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025
Geç Başvuru Günü: 21 Ekim 2025
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025