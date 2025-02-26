ALES/1 başvuruları bitti mi? ALES geç başvuru ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların merak ettiği soruların başında "ALES başvuruları bitti mi?" geliyor. 2025 yılı için ÖSYM tarafından belirlenen ALES başvuru tarihleri ve sınav takvimi açıklandı. Peki, ALES başvuruları bitti mi? İşte, ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının başvuru tarihleri ve detayları…

ALES/1 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ALES/1 başvuruları 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Ancak, başvuru süresini kaçıran adaylar 7 Mart 2025 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılmaktadır.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularınızı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için belirtilen tarihlere dikkat etmeniz önemlidir.

2025 ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ALES, ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenmektedir. ALES 2025 başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

ALES/1 (İlkbahar Dönemi)

Başvuru Tarihleri: 19-26 Şubat 2025

Geç Başvuru Günü: 7 Mart 2025

Sınav Tarihi: 13 Nisan 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 2 Mayıs 2025

ALES/2 (Yaz Dönemi)

Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

Geç Başvuru Günü: 29 Mayıs 2025

Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Temmuz 2025

ALES/3 (Güz Dönemi)

Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025

Geç Başvuru Günü: 21 Ekim 2025

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025