Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler büyük bir hijyen skandalını gözler önüne serdi. Bir kişinin ayaklarıyla hamur yoğurduğu anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydetti. Hemen imalathaneye giden belediye ekipleri, iş yerini mühürleyip idari para cezası kesti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Bir kişinin hamuru ayaklarıyla yoğurduğu anların ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri iş yerini mühürleyerek kapattı.

AYAKLARIYLA HAMUR YOĞURDUĞU ANLAR KAMERADA

Edinilen bilgilere göre, Akyazı'da üretim yapan bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca kamuoyunda infial oluştu. Görüntülerde bir kişinin üretim alanında hamuru ayaklarıyla yoğurduğu anlar yer aldı.

CEZA KESİLİP MÜHÜRLENDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. İmalathaneye baskın düzenleyen ekipler, hijyen kurallarının ihlal edildiğini tespit etti.

Belediye ekipleri iş yerine cezai işlem uyguladı ve imalathaneyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Belediyeden skandala ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir!" denildi.

Ekim Devrim Manduz
